朋程將入主 茂矽早盤股價強攻漲停

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹28日電）朋程決定透過鉅額逐筆交易方式取得強茂旗下璟茂所有茂矽持股，將成為茂矽最大股東。激勵茂矽今天早盤股價強攻漲停，達42.4元。

為加深供應鏈布局，朋程將取得璟茂持有的1900萬股茂矽普通股，交易完成後將持有茂矽超過30%股權，成為茂矽單一最大股東。

朋程公告指出，每股交易價格將依據董事會決議前1、3或5個營業日茂矽公司收盤價的簡單算數平均數孰高者，且不低於董事會當天收盤價的100.5%，亦不高於董事會當天收盤價的102.5%。法人推估，朋程每股交易價格將介於38.74至39.51元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

璟茂是民國106年參與茂矽私募增資案，以每股13.68元取得茂矽1900萬股私募普通股，法人估計，璟茂處分茂矽持股，可望獲利逾4.75億元，將貢獻強茂每股獲利1.24元。

市場看好，隨著朋程擴大持股，對茂矽影響力可望擴大，將有助茂矽營運表現。茂矽今天在買盤積極湧入下，早盤股價強攻漲停，達42.4元。朋程股價也一度攻上漲停，達173元。強茂達61.7元，上揚1.3元。（編輯：趙蔚蘭）1111128