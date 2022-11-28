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朋程將入主 茂矽早盤股價強攻漲停

2022/11/28 10:20
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（中央社記者張建中新竹28日電）朋程決定透過鉅額逐筆交易方式取得強茂旗下璟茂所有茂矽持股，將成為茂矽最大股東。激勵茂矽今天早盤股價強攻漲停，達42.4元。

為加深供應鏈布局，朋程將取得璟茂持有的1900萬股茂矽普通股，交易完成後將持有茂矽超過30%股權，成為茂矽單一最大股東。

朋程公告指出，每股交易價格將依據董事會決議前1、3或5個營業日茂矽公司收盤價的簡單算數平均數孰高者，且不低於董事會當天收盤價的100.5%，亦不高於董事會當天收盤價的102.5%。法人推估，朋程每股交易價格將介於38.74至39.51元。

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璟茂是民國106年參與茂矽私募增資案，以每股13.68元取得茂矽1900萬股私募普通股，法人估計，璟茂處分茂矽持股，可望獲利逾4.75億元，將貢獻強茂每股獲利1.24元。

市場看好，隨著朋程擴大持股，對茂矽影響力可望擴大，將有助茂矽營運表現。茂矽今天在買盤積極湧入下，早盤股價強攻漲停，達42.4元。朋程股價也一度攻上漲停，達173元。強茂達61.7元，上揚1.3元。（編輯：趙蔚蘭）1111128

#茂矽
#朋程
#璟茂
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