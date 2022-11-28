台股1個月漲2000多點 朱澤民：基本面好要有信心

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國民黨立委林德福在立法院財政委員會質詢指出，台股在1個月漲2000多點，是經濟復甦或是曇花一現。行政院主計總處主計長朱澤民（圖）表示，台灣經濟沒有衰退，只是成長率放緩而已，股市是否會上漲考慮因素很多，但台灣基本面是好的，應該對它有信心。中央社記者徐肇昌攝 111年11月28日

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（中央社記者陳俊華台北28日電）立委指出，台股在1個月漲2000多點，是經濟復甦或是曇花一現；主計總處主計長朱澤民今天說，台灣經濟沒有衰退，只是成長率放緩而已，且台灣的基本面是好的，應該對它有信心。

立法院財政委員會今天邀行政院副秘書長李國興、主計總處主計長朱澤民、審計部審計長陳瑞敏等人列席，報告112年度施政計畫，並備詢。

國民黨立委林德福質詢時指出，美國公布10月消費者物價指數（CPI）為7.7%，外界解讀通膨壓力減輕，詢問美國通膨受控制了嗎。朱澤民答詢時說，現在國際油價正在往下跌，以前曾到每桶110美元，現在大部分在每桶80、90美元之間，且大宗物資也在往下跌，是不是受控制很難說，但已經往趨緩方向發展。

林德福說，台股在約1個月內漲2000多點，是否代表台灣經濟強勁復甦、或者只是曇花一現；朱澤民表示，事實上台灣經濟沒有衰退，只是成長率放緩而已，股市是否會上漲考慮因素很多，但台灣基本面是好的，應該對它有信心。

至於經濟情勢最糟會落到明年哪季，朱澤民說，明天下午會召開國民所得統計評審會，會後將公布今年和明年全年經濟預測，他只能說目前世界各國預測明年經濟，都是往下修正，且根據國際機構統計，世界貿易量在明年會下跌，無可否認地對台灣的出口會有影響。

談到明年度的CPI漲幅，朱澤民表示，CPI從10月開始已經往下的趨勢，明年度部分，則因國民所得評選會議規定，開會前不得暗示或明示，明天下午4時30分就會宣布。

林德福指出，蛋價的降價前提是飼料價格要調降，蛋價是否可能調降，朱澤民說，這是市場供需的問題，現在大宗物資有在下降，但能不能回到早期較低的價格，要看未來市場發展。（編輯：蘇志宗）1111128