證交所：14家上市金控均已完成第3季財報申報

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（中央社記者賴言曦台北29日電）台灣證券交易所今天公告，台灣上市金融控股公司應於11月29日前公告申報今年第3季財務報告家數計14家，經統計均已完成申報作業。

證交所透過新聞稿表示，相關財務報告資訊，投資人可至公開資訊觀測站財務報表專區查閱，或至基本資料專區下載電子書。

另財務報表專區項下尚有XBRL資訊平台供投資人查詢使用Inline XBRL財務報告，此新格式技術的運用，使財務報告可直接以IE、Chrome等網際網路瀏覽器開啟閱讀，無需借助XBRL專用軟體，降低投資人閱讀的障礙。

證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，以達企業資訊更透明、大眾投資更穩當的目標。

證交所今天也同步公告，配合民法第12條修正條文將成年年齡自20歲下修為18歲，並自112年1月1日起施行，提醒上市公司及公開發行公司辦理內部人子女成年解任時，應注意配合調整申報時點。

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按照證券交易法第25條規定，上市及公開發行公司董事、監察人、經理人及持股超過10%大股東本人（即公司內部人），包含其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者，應於每月5日前向公司申報上月份持股變動情形，公司應於每月15日前，彙總向主管機關申報。

證交所指出，未來辦理內部人子女成年解任申報時，如為112年1月1日（含）前已滿18歲惟未滿20歲者，以112年1月1日為成年解任日辦理申報；若為112年1月1日後滿18歲者，以成年當天為解任日辦理申報。（編輯：楊蘭軒）1111129