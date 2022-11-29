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歐洲療養院集團債務重整 金管會：6銀行授信近46億

2022/11/29 22:01
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（中央社記者謝方娪台北29日電）歐洲療養院集團Orpea S.A.傳出債務重整，金管會今天證實共6家本國銀行對Orpea S.A.有授信，貸款總餘額折合約新台幣45.95億元，台資銀行已委託律師評估採取必要法律行動。

近日媒體報導，歐洲療養院集團Orpea S.A.因經營困難，獲法院許可進行債務重整，有6家公股行庫對Orpea S.A.有授信曝險；Orpea S.A.創立於1989年，總部位於法國，在歐洲為規模龐大的私人療養院集團。

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金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會說明，截至今年11月29日止，共有6家本國銀行參與對Orpea S.A.的聯貸案，貸款總餘額達1億4200萬歐元，以28日台灣銀行歐元匯率計算，折合約新台幣45.95億元。

林志吉指出，Orpea S.A.今年11月15日與債權銀行召開債務協商會議，不過尚未提出相關債務協商或其他具體計畫，因此還無法得到債權人認可；目前台資銀行已委由國際律師事務所進行相關法律諮詢，並評估採取必要的法律行動。（編輯：潘羿菁）1111129

#Orpea S.A.
#林志吉
#金管會
林志吉
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