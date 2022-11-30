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吳東昇：紡纖景氣明年前2季調整 下半年有望回升

2022/11/30 13:15（11/30 14:51 更新）
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新光合纖董事長吳東昇30日針對明年景氣指出，「沒有人有水晶球」，以紡織產業來看，2023年前兩季還是調整期，但隨著庫存逐漸去化，下半年在正常情況下，需求有望回升。中央社記者賴言曦攝 111年11月30日
新光合纖董事長吳東昇30日針對明年景氣指出，「沒有人有水晶球」，以紡織產業來看，2023年前兩季還是調整期，但隨著庫存逐漸去化，下半年在正常情況下，需求有望回升。中央社記者賴言曦攝 111年11月30日
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（中央社記者賴言曦台北30日電）針對明年景氣，新光合纖董事長吳東昇今天指出，「沒有人有水晶球」，但以紡織產業來看，明年前兩季還是調整期，隨著庫存逐漸去化，下半年在正常情況下，需求有望回升。

新纖今天舉辦UL實驗室落成記者會，吳東昇接受媒體採訪時表示，明年前兩季景氣應該還是調整期，所以要比較保守看待。

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吳東昇指出，台灣生產事業歷經一陣不錯的市況後進入調整期，也是很合理，「不然一直很熱，不近人情」，而且過去影響比較大的服務業近期復甦，使部分消費轉移到服務業上。

至於明年第3、4季方面，吳東昇認為，由於COVID-19疫情、俄烏戰爭持續，比較難以預測，但隨著庫存逐漸去化，且新纖生產的瓶用聚酯粒等產品是必需品，明年下半年在正常情況下，預估需求應會回溫。（編輯：張均懋）1111130

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