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股神巴菲特買台積電 劉德音：獨具慧眼

2022/11/30 15:10（11/30 15:36 更新）
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三三會30日舉行11月例會，並邀請台積電董事長劉德音（右）就「台灣半導體產業的挑戰與契機」為題進行專題演講。劉德音於會議開始前低調入場並未受訪。中央社記者王騰毅攝 111年11月30日
三三會30日舉行11月例會，並邀請台積電董事長劉德音（右）就「台灣半導體產業的挑戰與契機」為題進行專題演講。劉德音於會議開始前低調入場並未受訪。中央社記者王騰毅攝 111年11月30日
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（中央社記者張建中台北30日電）三三會11月例會今天邀請台積電董事長劉德音演講，劉德音對於媒體問及股神巴菲特旗下波克夏海瑟威買進台積電美國存託憑證（ADR）的看法，他首度回應說「獨具慧眼」。

劉德音今天應邀出席三三會11月例會，演講「台灣半導體產業的挑戰與契機」。他表示，如果善加利用優勢，台灣半導體產業未來發展的契機相當大。他說，上下游供應鏈應共同努力，成為全球不可或缺的科技夥伴。

對於媒體問及股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），買進台積電美國存託憑證（ADR）的看法，劉德音首度回應說「獨具慧眼」。至於12月6日美國亞利桑那州廠移機典禮等相關問題，劉德音並無回應。

劉德音說，台灣半導體產業擁有完整的生態及產業聚落、最先進的製程技術、堅實的研發和生產基礎，在全球半導體供應鏈中占有關鍵的地位。

劉德音表示，台灣半導體產業必須加速發展，保持技術的領先優勢，發展整體產業鏈，包括IC設計、製造、封裝與測試、元件、材料等，上下游供應鏈共同努力，成為真正不可或缺的全球科技夥伴。（編輯：楊凱翔）1111130

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