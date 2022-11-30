台歐盟產業對話聚焦韌性供應鏈 明年將深化交流

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（中央社記者鄭鴻達台北30日電）經濟部與歐盟執委會成長總署召開「台歐盟產業對話會議」，雙方聚焦討論供應鏈韌性策略、關鍵領域合作機會等議題，也達成明年舉辦台歐盟研討會及產業交流活動的共識。

經濟部發布新聞稿指出，經濟部長王美花、歐盟執委會成長總署長喬納（Kerstin Jorna）昨天透過視訊方式，共同主持「第8屆台歐盟產業對話會議」，聚焦討論供應鏈韌性策略及關鍵領域合作機會。

王美花指出，面對近年疫情等全球挑戰，台灣展現出經濟韌性，且台灣在全球供應鏈的重要性被世界看見。她強調台灣是可信賴且不可或缺的夥伴，將持續扮演全球供應鏈關鍵角色，與歐盟共造韌性供應鏈。

經濟部說明，台歐盟產業對話是台灣與歐盟交流產業政策及推動產業合作最高層級的對話平台，此次會議重點為交流彼此強化供應鏈韌性相關的產業政策。

經濟部表示，雙方此次就關鍵產業或供應鏈脆弱領域探討合作機會，並討論電動車、循環經濟、離岸風電、中小企業及產業聚落合作、投資環境與技能合作等廣泛議題，也就機器人工作小組報告成果，雙方也規劃明年舉辦台歐盟研討會及產業交流活動。

在電動車方面，雙方聚焦討論台歐發展趨勢及政策規範，其中包括淘汰內燃機引擎、排放標準及自駕車規則，以促進台歐政策調和及標準對接等，我方也期盼與歐方深化電動車關鍵技術合作。

在綠色轉型方面，台灣、歐盟雙方同意就循環經濟產品數位護照政策進一步交流；有關再生能源議題，則有共識將持續透過雙邊平台強化離岸風電合作，也盼未來擴大至其他再生能源及減碳領域。

最後，台歐盟雙方也針對半導體領域，希望雙方透過人才培育、交換與技能升級等方式，強化台歐供應鏈韌性合作。

經濟部說明，歐盟為台灣第5大貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達687億美元，較2020年成長32.45%；在投資方面，歐盟為台灣最大外資來源，且自2018年迄今，台灣對歐盟投資金額大幅成長，約有45.1億美元，占歷年總投資額53.8%。（編輯：趙蔚蘭）1111130