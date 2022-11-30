永豐餘旗下永道-KY上市案 證交所審議通過
2022/11/30 19:42
（中央社記者潘智義台北30日電）台灣證券交易所今天召開上市審議委員會，通過永豐餘集團旗下永道射頻技術公司初次申請股票第一上市案。
證交所發布新聞稿指出，永道-KY即永道射頻技術公司（Arizon RFID Technology）負責人為何奕達，資本額新台幣6億6060萬元，申請上市時淨值37億7995.8萬元。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
永道射頻技術公司主要業務為無線射頻辨識（RFID）電子標籤研發、製造及銷售；2022年前3季市場結構為亞洲占92.04%、美洲占4.02%、其他占3.94%。
永道射頻技術公司2019年度稅前純益新台幣4億7914.4萬元，每股稅後盈餘6.35元；2020年度稅前純益3億8850.8萬元，每股稅後盈餘5.08元；2021年度稅前純益3億3208.3萬元，每股稅後盈餘4.07元；2022年度前3季稅前純益3億2914.5萬元，每股稅後盈餘4.03元。（編輯：黃國倫）1111130
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。