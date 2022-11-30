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首頁 / 證券

永豐餘旗下永道-KY上市案 證交所審議通過

2022/11/30 19:42
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（中央社記者潘智義台北30日電）台灣證券交易所今天召開上市審議委員會，通過永豐餘集團旗下永道射頻技術公司初次申請股票第一上市案。

證交所發布新聞稿指出，永道-KY即永道射頻技術公司（Arizon RFID Technology）負責人為何奕達，資本額新台幣6億6060萬元，申請上市時淨值37億7995.8萬元。

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永道射頻技術公司主要業務為無線射頻辨識（RFID）電子標籤研發、製造及銷售；2022年前3季市場結構為亞洲占92.04%、美洲占4.02%、其他占3.94%。

永道射頻技術公司2019年度稅前純益新台幣4億7914.4萬元，每股稅後盈餘6.35元；2020年度稅前純益3億8850.8萬元，每股稅後盈餘5.08元；2021年度稅前純益3億3208.3萬元，每股稅後盈餘4.07元；2022年度前3季稅前純益3億2914.5萬元，每股稅後盈餘4.03元。（編輯：黃國倫）1111130

#永道射頻技術公司
#證交所
#何奕達
何奕達
無線射頻標籤廠永道-KY申請返台上市
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