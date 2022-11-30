唐鳳：確保數據應用無關個資 採用歐盟高規格

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（中央社記者蘇思云台北30日電）數位部長唐鳳今天表示，通訊傳播可能也牽涉個資使用，數位部希望透過隱私強化技術，確保數據應用時無關個資，未來數據應用上也會採取歐盟的高規格，以保障個資。

中華金融科技產業促進會今天舉辦「2022開放資料—共創數位台灣」論壇。

唐鳳透過預錄影片方式進行演講，數位部公開向民間廣徵100件以上通訊傳播公益創新服務，特別強調要把社會價值加上產值。不過，通訊傳播就會牽涉個資使用，希望運用最好的、最先進的隱私強化技術，甚至在加密情況下計算，達到數學上可以證明無個資情況。

唐鳳表示，2012年行政院跟地方政府一起推動開放資料行動方案，到今年8月已經有超過5萬7000筆資料集，包括空氣品質、不動產實價燈錄、電力供需等，都是外界耳熟能詳的高應用價值資料。像是「奉茶行動」整合公共飲水機資料跟熱心奉茶店家，讓民眾隨時可以裝水，避免產生寶特瓶垃圾。

唐鳳指出，數位部也跟各部會研議，在公共政策網路參與平台徵集外界對於高應用價值的想法，將在12月公布主題。

唐鳳說，資料有開放原始碼運動（open source），鼓勵開發者發表程式碼，不過對政府機關而言，除了原始碼（source code）的code，還要有regulator code，也就是相應的法規、組織配套等，不然每個規格不同，也很難導入使用。

唐鳳指出，數位部要防護資安、守護隱私，透過隱私強化技術確保數據應用時無關個資，這也是歐盟執委會今年6月正式實施數據治理法（Data Governance Act）的核心內涵。

唐鳳表示，8月時台灣憲法法庭要求，政府必須建立獨立個資監督機制，代表從現在起應用數據，必須採用歐盟的高規格。透過隱私強化技術，例如同態加密（Homomorphic encryption），在數學上可以證明，做到沒辦法識別個資。

唐鳳指出，美國政府也在研擬聯邦級個資法，今年10月台灣受邀加入歐盟隱私及個資保護聯合宣言，共同宣誓推動可以信賴的資料流通，提昇個資安全保護，而且國際能夠交叉承認。

唐鳳表示，完整規範的法律框架和政策、強化國際傳輸保障、獨立監督機關等制度都缺一不可，數位部未來推動數據公益、開放資料和個資保護，相信在國發會指導下，可以和國際接軌。（編輯：蘇志宗）1111130