生策會結盟百家東協醫院 建立智慧醫療場域合作
2022/12/1 11:47
（中央社記者韓婷婷台北1日電）2022第六屆台灣醫療科技展今天開展，積極打造全球數位醫療轉型生態圈，奠基於衛福部多年推動南向醫衛合作，開幕式與東協超過百家醫院簽署合作備忘錄（MOU），將共同建立智慧醫療場域合作，讓南向政策落地。
今年展會生策會透過衛福部邀請馬來西亞、泰國、越南、菲律賓等8國逾百家醫療院所執行長、院長來台，雙方共同簽署合作備忘錄（MOU），台灣將與上百家醫院展開合作，明年起更要率團至東協參展。
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生策會表示，大會今年特地走訪泰國、馬來西亞當地數個大型指標醫療集團領袖，掌握東協市場在新醫院建置、醫院系統轉型實際需求，此次包括東協最大私立醫療集團IHH、菲律賓最大醫療集團The Medical City，泰國前3大私立醫院集團BDMS、Bumrungrad、Mahachi Group全數到齊。
其中Mahachi集團旗下正在建置新醫院，越南近30家積極數位轉型中小規模醫院來台，展期將透過大會安排與國內科技業直接對談，有機會成為台灣醫療科技整廠輸出海外指標的試範場域，讓台灣產業更快速推進東協市場。（編輯：張均懋）1111201
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