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7.8萬輛老舊大型柴油車未汰換 政院指示跨部會研商

2022/12/1 12:46
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（中央社記者賴于榛1日電）全台仍有7萬8000輛老舊大型柴油車未汰換完成，財政部今天表示，行政院長蘇貞昌已指示除了租稅誘因之外，財政部將協同交通部、環保署共同討論尋找其他政策工具，鼓勵老舊大型柴油車車主汰舊換新。

行政院會今天通過「貨物稅條例」第12條之6修正草案，大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅擬延長4年，實施至民國115年底；草案將送立法院審議，蘇貞昌會中要求，財政部及環保署積極與立法院朝野黨團溝通協調，早日完成修法程序。

此次修正延續現行政策，報廢一期至三期的各種大型柴油車，並購買新大型車且完成新領牌照登記者，每輛最高減徵貨物稅新台幣40萬元，期限至15年12月31日止。

財政部說，截至今年10月底止，現行政策已適用車輛達3萬9475輛，減徵稅額100.02億元，但根據環保署統計，尚有約7萬8000輛一期至三期老舊大型柴油車未汰換完成。

財政部次長莊翠雲出席政院會後記者會時指出，因老舊大型柴油車尚未去化完成，財政部配合修法延長4年，預期至少能去化3萬9475輛。

莊翠雲說，除了租稅誘因外，這4年也將依照蘇貞昌指示，協同交通部、環保署一起研商，找到其他政策工具鼓勵老舊大型柴油車車主汰舊換新，減少行動污染源及改善空氣品質，打造淨零排放的目標。（編輯：張均懋）1111201

#財政部
#蘇貞昌
#環保署
蘇貞昌
選後首次院會 蘇貞昌要求執政團隊勇敢檢討虛心面對 政院提修法 大型柴油車「舊換新」貨物稅減徵至115年
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