元大高股息ETF連續12年填息 創史上第4快紀錄

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）元大台灣高股息ETF今年度每受益權單位配息史上新高2.1元，10月19日除息後歷經32個交易日，今天盤中最高達25.97元完成填息，創史上第4快紀錄，寫下連續12年填息記錄。

元大高股息ETF（指數股票型基金）今天以25.85元開出，一開盤就完成填息，盤中最高來到25.97元，收盤上漲0.66%，收在25.82元。

元大投信表示，0056自2007年成立以來，歷經多次市場多空考驗，持續繳出穩定亮眼的配息成績單，除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2022年已連續12年配息，並繼2021年以12個交易日填息後，今年用32個交易日完成填息，達成連續12年填息的紀錄。

根據證交所最新定期定額交易戶數統計，0056定期定額交易戶數已達12.7萬人，大幅領先傳統存股台積電的5.7萬人、玉山金的3萬人、兆豐金的2.9萬人，以及中華電的1.1萬人；同時在今年除息後，0056規模與持有人數持續向上成長，截至11月25日當週規模來到1694億元，持有人數則達86.4萬人，超越鴻海、開發金，位居台股第4多。

元大高股息ETF研究團隊表示，0056本身持股分散，定期依指數選股邏輯調整成分股。

0056所追蹤標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」（簡稱臺灣高股息指數），預計自今年12月16日收盤後，成分股檔數將由30檔增加至50檔，在臺灣高股息指數成分股變動正式生效後，0056將依據最新成分股名單進行調整。

元大高股息ETF研究團隊指出，依2022年6月指數成分股調整數據，若納入50檔成分股，相較於30檔成分股可使個股平均權重自3.3%降至2.0%，涵蓋產業數從9個增加至15個，在預估殖利率未有顯著變化的前提下，更加分散風險並降低預期波動度。

元大投信並提醒，投資人選擇高股息ETF時，除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後追蹤指數，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。（編輯：張均懋）1111201