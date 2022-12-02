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美股漲跌互見 法人：台股可能面臨萬五保衛戰

2022/12/2 08:12（12/2 10:18 更新）
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（中央社記者張建中台北2日電）美股漲跌互見，道瓊指數下跌194.76點，那斯達克指數上漲14.45點。法人表示，台股今天可能面臨15000點關卡保衛戰。

美股在前1交易日大漲後，1日動能減弱，漲跌互見。道瓊工業指數下跌194.76點，跌幅0.56%；標準普爾指數下跌3.54點，跌幅0.09%；那斯達克指數上漲14.45點，漲幅0.13%；費城半導體指數下跌22.154點，跌幅0.78%。

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法人表示，台股1日重登15000點關卡，不過，隨著美股動能趨緩，台股今天能否力守15000點關卡值得觀察。由於美國升息動向與匯率波動將持續牽動國際股市，仍是市場關注焦點。（編輯：趙蔚蘭）1111202

#台股
#美股
#那斯達克
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