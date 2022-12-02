鴻海捐物資 助印尼災民度過地震難關

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（中央社記者張建中新竹2日電）鴻海集團今天宣布，已捐贈556個家庭帳篷及1188個睡袋援助印尼西爪哇省（West Java）席安約鎮（Cianjur），盼協助當地災民度過地震所造成的困境。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，印尼和鴻海是非常重要的夥伴，雙方除了分享、合作、共榮外，在遇到困境時也會一起相互支援度過難關。希望提供的資源能及時為印尼當地夥伴，挺過這次災害所帶來的影響，也祈求災後重建工作一切順利。

印尼西爪哇省11月21日發生規模5.6淺層地震，重創當地的席安約鎮，許多設施嚴重毀損，民眾被迫撤離家園無處所可居。鴻海在第一時間即啟動賑災物資籌備行動，經鴻海駐印尼主管確認印尼災區民眾需求後，連夜進行物資購置、包裝搬運、入艙空運等工作。

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鴻海指出，僅花3天時間，就將在台灣採購的556個家庭帳篷及1188個睡袋等總價值超過新台幣500萬元的賑災物資，以空運的形式從台灣送至印尼。

鴻海表示，在印尼投資部（Ministry of Investment/BKPM）、駐台北印尼經濟貿易代表處的協助下，首批物資已於11月底運抵蘇加諾－哈達國際機場，並由印尼當局協助發送予災區需要的民眾，讓他們有暫時保暖、休息的地方。（編輯：楊蘭軒）1111202