更多編輯台推薦新聞：
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
生活

台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

鴻海捐物資 助印尼災民度過地震難關

2022/12/2 16:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹2日電）鴻海集團今天宣布，已捐贈556個家庭帳篷及1188個睡袋援助印尼西爪哇省（West Java）席安約鎮（Cianjur），盼協助當地災民度過地震所造成的困境。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，印尼和鴻海是非常重要的夥伴，雙方除了分享、合作、共榮外，在遇到困境時也會一起相互支援度過難關。希望提供的資源能及時為印尼當地夥伴，挺過這次災害所帶來的影響，也祈求災後重建工作一切順利。

印尼西爪哇省11月21日發生規模5.6淺層地震，重創當地的席安約鎮，許多設施嚴重毀損，民眾被迫撤離家園無處所可居。鴻海在第一時間即啟動賑災物資籌備行動，經鴻海駐印尼主管確認印尼災區民眾需求後，連夜進行物資購置、包裝搬運、入艙空運等工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鴻海指出，僅花3天時間，就將在台灣採購的556個家庭帳篷及1188個睡袋等總價值超過新台幣500萬元的賑災物資，以空運的形式從台灣送至印尼。

鴻海表示，在印尼投資部（Ministry of Investment/BKPM）、駐台北印尼經濟貿易代表處的協助下，首批物資已於11月底運抵蘇加諾－哈達國際機場，並由印尼當局協助發送予災區需要的民眾，讓他們有暫時保暖、休息的地方。（編輯：楊蘭軒）1111202

#鴻海集團
#印尼
#劉揚偉
鴻海集團
鴻海成立疆域醫創攻數位健康 扎根台灣再拓東南亞 鴻海聘蔣尚義任半導體策略長 直接向劉揚偉負責
劉揚偉
外媒：福斯汽車與鴻海洽商 在美國打造電動車次品牌 蔣尚義加入鴻海 拚車用半導體、電動車功率元件發展
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族