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股匯不同調 新台幣連4升續創3個月新高

2022/12/2 18:03（12/2 18:24 更新）
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新台幣兌美元2日收在30.605元，小升2.8分。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元2日收在30.605元，小升2.8分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北2日電）股匯不同調，台股今天震盪走低收小黑，不過新台幣匯率延續升勢，收盤收在30.605元，小升2.8分，續創3個月新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額為16.745億美元。

市場等待美國非農就業數據出爐，美股漲跌互見，台股今天也未能延續昨天強勢上漲的氣勢，震盪下跌42.12點，失守15000點關卡。

台股小跌，新台幣匯率則延續升勢，今天開盤價為30.620元，最高升抵30.545元。

外匯交易員指出，市場觀望後續非農以及通膨數據，以進一步判讀聯準會（Fed）動向，外資進出並不明顯，但美元指數持續走疲，下探104價位，支撐新台幣延續升勢。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計升值3角或0.98%。

外匯交易員指出，美國關鍵經濟數據即將公布，將影響聯準會後續升息決策，市場屏息以待，接下來外資動向仍是左右新台幣升貶的關鍵力道，必須持續關注。（編輯：楊凱翔）1111202

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