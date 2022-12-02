歐洲商會舉辦年度大會 尹容接任理事長

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（中央社記者曾智怡台北2日電）歐洲在台商務協會年度大會（AGM）投票結果出爐，明年將由香港商意法半導體股份有限公司台灣分公司總經理暨副總裁尹容（Giuseppe Izzo）接任歐洲商會理事長，任期為一年；尹容原為歐洲商會副理事長。

歐洲商會年度大會並選出2023年理事會的15位理事及5位監事，卸任理事長張瀚書在會中指出，今年歐洲商會與政府各部會及單位密切互動，積極促進商會成員的商業權益，成員人數持續增長，目前已達到1040人，創下歷史新高；商會今年也舉辦多項活動，會員踴躍參與率與活動品質有口皆碑。

政策倡議方面，2022年建議書中列舉的議題，超過21%有所進展，張瀚書說，即便受到COVID-19疫情的衝擊，2022年對歐洲商會來說仍是成功的一年。

歐洲商會表示，今年不僅邀請總統蔡英文參加「2022歐洲日晚宴」，更舉辦多場高規格活動，邀請台灣及國際的知名講者共襄盛舉，包括2022年歐洲–台灣金融服務論壇、2022台歐盟電動車論壇，以及2022全球離岸風電產業高峰會。

歐洲商會也與各政府單位共同籌辦、並參加多場會議、研討會及論壇，深獲會員們高度評價。（編輯：楊凱翔）1111202