元大高股息成分股調整 刪中鋼等5檔、增鴻海等26檔

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）元大投信公告，元大高股息成分股此次調整將刪除中鋼等5檔，保留24檔成分股，新增鴻海等26檔成分股，成分股將由原訂規模30檔增為50檔，預計12月16日收盤後生效。

根據公告，此次刪除成分股包含台泥、中鋼、中鴻、超豐、陽明等5檔；新增成分股包含台塑、南亞、遠東新、台玻、大成鋼、鴻海、旺宏、瑞昱、台光電、可成、興富發、奇鋐、日月光投控、南電等26檔。

元大投信表示，富時（FTSE）於12月2日公告，元大高股息所追蹤標的臺灣高股息指數，成分股將由30檔增加至50檔，此次刪除5檔，保留24檔成分股（9月中型指數已剔除義隆電），新增26檔成分股，涵蓋產業由9個增加到15個，預計12月16日收盤後生效。

元大投信表示，臺灣高股息指數是由證券交易所與富時（FTSE）合編，表彰台股上市市值前150大個股中，預測未來一年現金股息殖利率最高的前30名投資成果，於2007年臺灣高股息指數發布時，30檔成分股占台股上市市值前150大個股比重為26%；至2022年8月底，比重降至13.7%。

元大投信表示，根據指數回測，若將成分股增加至50檔，可將比重再度提升至25.6%，保持高股息投資代表性。成分股檔數增加能降低單一個股的影響性，在成分股調整後，臺灣高股息指數最大成分股權重將從6.3%降至4.6%，保留的24檔成分股平均各檔權重由3.5%下降至2.2%，新增的26檔成分股平均各檔權重則為1.8%。

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元大投信指出，調整後涵蓋產業將從9個增至15個，目前占比最高的「電腦及週邊設備」，權重自36.8%降至14.4%，並新增金融保險、其他電子、紡織纖維、玻璃陶瓷、塑膠工業、貿易百貨產業，擴大收益來源並分散單一產業風險。

根據證交所統計至10月底，0056定期定額戶數達12.7萬人，領先傳統存股台積電的5.7萬人、玉山金3萬人、兆豐金2.9萬人及中華電1.1萬人；至11月25日當週，0056規模來到1694億元，持有人數達到86.4萬人，超越鴻海、開發金，位居台股第4多。（編輯：張良知）1111202