金點設計獎頒獎 經長：美學讓更多台灣作品躍國際

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（中央社記者鄭鴻達台北2日電）設計圈年度盛會「2022金點設計獎頒獎典禮」今天頒獎，經濟部長王美花表示，台灣不只有好的技術，也要結合設計美學，如此能讓更多更好的設計作品站上國際。

「2022金點設計獎頒獎典禮」今天在台灣戲曲中心登場，台灣設計研究院說明，今年度金點設計獎及金點概念設計獎等獎項，共收到來自全球30地、近8000件作品同場競技。

經過評審團三階段評選後，從參賽作品中選出34件「金點設計獎年度最佳設計獎」、2件「金點設計獎年度特別獎」及3件「金點概念設計獎年度最佳設計獎」得主。

王美花此次擔綱頒獎人，她在會前受訪表示，今年金點設計獎是由17國的評審進行評審，並花費一番心力才選出得獎作品，她很高興金點設計獎能促進台灣更多年輕設計師，創作出更多更好的作品。

王美花說，她非常支持設計，其中包括工業設計，她認為台灣有很多好設計，這對國家非常重要，因為台灣不只會有好技術，也非常需要設計美學，將技術與設計結合後，能讓台灣更多更好的作品站上國際舞台，也讓台灣更進步。

台灣設計研究院說明，今年金點設計獎及金點概念設計獎，集結來自台灣、中國、義大利、澳洲、芬蘭、新加坡、泰國、巴西、美國、日本等全球17地、共102位海內外設計及創意領域專家組成評審團。

台灣設計研究學院說明，2022金點設計獎共有2765件佳作參賽，經評選後有118件作品入圍「年度最佳設計獎」，其中34件作品獲此殊榮，並另頒發2件「年度特別獎」，表彰在社會設計及循環設計議題，對產業具有典範意義的傑出作品。

今年金點設計獎「年度最佳設計獎」得獎名單有34件，其中來自台灣的得獎者／作品，有華碩電腦「ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702」、和碩聯合科技「Kaigio-Cam 360 智能視訊會議機」、柏成設計「Bloom 椅子」、洋承國際「WOKY恰恰鍋32CM炒鍋」、好說設計「Hibāng 友漁循環眼鏡」、緯創資通「變形智能電動車」、挑品國際「貝殼鈣循環洗衣精」、新北市政府秘書處「2021新北市地方自願檢視報告」、MixCode Studio混合編碼工作室「GOGORO VIVA MIX」。

來自台灣的「年度最佳設計獎」得獎者／作品，還包含白輻射影像「原視新聞節目包裝」、平面室設計工作室及轉轉設計「選舉美學-公投公報再設計」、柏成設計「鳴日廚房」、原型結構工程顧問「實驗木場」、新竹市政府「永恆之丘」、潘天壹建築師事務所「橫山書法藝術館」、九典聯合建築師事務所「沙崙智慧綠能循環集合住宅園區」、能作貴稀金屬「能作台灣品牌概念店」、格式設計「陽明實驗山屋 YANGMING MT. LAB」。

金點設計獎「年度特別獎」得獎名單中的「社會設計」項目獲獎者，為平面室設計工作室、轉轉設計的「選舉美學-公投公報再設計」；「循環設計」項目為挑品國際「貝殼鈣循環洗衣精」。

台灣設計研究學院表示，今年「金點概念設計獎」共收到5114件作品參賽，最後僅有8件搶進最後階段、入圍「年度最佳設計獎」，競爭極為激烈，最終由3件台灣作品奪得大獎。

金點概念設計獎「年度最佳設計獎」得獎者／作品，為何奕劭的「課本。課本。音樂盒 - 給兒童的開源音樂教具」；李彥霆、吳承澤、汪佳慧、李元浩的「TOFU」；吳昇儒的「byebye.」。

另外，金點設計獎「最佳設計成就獎」得獎者，為和碩聯合科技創辦人暨董事長童子賢。（編輯：楊凱翔）1111202