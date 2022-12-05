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金融業響應淨零 元大金布局廣、富邦金全球動員

2022/12/5 18:41
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（中央社記者潘姿羽、謝方娪、蘇思云台北5日電）金融業響應淨零排放各自出招，元大金控綠電轉供橫跨證券、銀行、人壽、投信、期貨5大子公司營業據點，是布局最廣的金融業者；富邦金控則承諾2040年全球600餘處營運據點將全面使用綠電。

台灣政府今年端出2050淨零排放路徑圖，展現淨零轉型的決心，民間企業也紛紛響應，金融業更是擔任先鋒角色，已經展現初步成果。

元大金控自2016年起，透過各子公司認購綠色電力及購買再生能源憑證（T-REC），累計購買303萬度，2021年旗下證券、銀行、期貨共5個營業據點已採用100%再生能源。

元大金控今天發布新聞稿宣布第二階段再生能源正式轉供啟動，綠電轉供橫跨證券、銀行、人壽、投信、期貨5大子公司營業據點，不僅是目前綠電轉供量最大，也是布局範圍最廣的金融業者。

元大金第二階段再生能源使用政策，將使全集團2023年整體綠電使用邁進10%、達400萬度，貢獻減碳量達2036噸，換算約為5座大安森林公園碳吸附量。

富邦金方面，董事長蔡明興表示，今年9月富邦金已正式成為RE100成員，承諾2040年全球600餘處營運據點將全面使用綠電；富邦金並通過SBT目標審查，未來將透過自主節能、增建太陽光電設備及採購再生能源等3管齊下，降減營運碳排，預計至2030年減碳42%。

為了號召更多夥伴加入永續行列，台新金11月舉辦年度供應商大會，呼籲正視氣候變遷，攜手邁向淨零。台新金總經理林維俊表示，要達成淨零排放目標，勢必仰賴供應商合作，因此已將供應商ESG（環境、社會、公司治理）表現列為選商主要考量之一，未來也將加強供應鏈碳排放管理。

台新金並宣誓，2030年達成100%辦公室據點淨零排放，2050年全金控淨零排放。

國泰金於今年4月成為RE100台灣首家金融業會員，國泰金董事長蔡宏圖表示，2030年所有據點都使用再生能源，2050年目標達到淨零碳排。

此外，國壽投資組合已啟動「撤煤計畫」，國泰世華銀中長期營運目標為零碳營運，銀行今年購買再生能源憑證超過40萬度的電，2025年會把銀行總部大樓全部採用綠電，占銀行用電量3成以上。（編輯：楊蘭軒）1111205

#富邦金
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