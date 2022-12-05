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藥華藥11月營收月增14.9% 12月調漲美國藥價

2022/12/5 22:24
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（中央社記者韓婷婷台北5日電）藥華藥今天公告11月營收新台幣3.16億元，月增14.9%、年增40.2%，主要受惠罕見血癌新藥Ropeg（P1101）美國地區銷售維持兩位數成長；另外，12月起Ropeg美國藥價將微幅上調。

藥華藥累計前11月營收超過26億元，年增383.4%。藥華藥表示，11月營收以罕見血癌新藥Ropeg（P1101）的美國銷售為主，美國地區銷售持續維持兩位數增長。歐洲雖未出貨，但台灣、韓國、香港均展現增長的營運動能。

藥華藥自11月11日入選MSCI（明晟）全球標準型指數成分股以來，至12月2日為止，累計外資買超近8000張、外資持股從9.27%增加至11.89%。

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藥華藥近期獲大型外資機構法人關注，11月中受邀赴新加坡參加Morgan Stanley第21屆亞太高峰論壇「21st Annual Asia Pacific Summit」，為台灣生技業唯一一家受邀企業；美國子公司也於11月底在紐約市舉行投資者日（Investor Day），並與華爾街投資人進行面對面會議。

明年1月9日，藥華藥也將參加第41屆摩根大通健康醫療大會（JP Morgan Healthcare Conference），這是全球投資法人機構最為關注的國際生技論壇，預計將有數千家企業與會。藥華藥美洲地區總裁Meredith Manning將於會中說明公司營運概況。（編輯：楊凱翔）1111205

#藥華藥
#美國
#Ropeg
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