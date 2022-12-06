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陳俊聖：宏碁明年業績目標超越業界均值

2022/12/6 15:28
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（中央社記者吳家豪台北6日電）電腦品牌廠宏碁今天在新北市汐止總部舉行全球業務主管會議，由董事長暨執行長陳俊聖、共同營運長黃資婷及高樹國主持，陳俊聖訂出明年業績目標要超越業界平均值。

宏碁全球業務主管會議5日、6日舉行兩天，宏碁今天發布新聞稿指出，陳俊聖在會議上與主管分享總體經濟挑戰，並表示在大環境充滿挑戰下要穩住腳步。他也強調新事業及孵化中事業對集團綜效的重要性，可協助宏碁集團在產業逆風中持續發展。

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此次宏碁全球業務主管會議為疫情以來首度舉行實體會議，全球各區高階主管來台齊聚，檢視2022年業務成果，同時為2023年共同訂定目標。

此外，宏碁今年首度舉辦World Predator League，各區也分別交流舉辦成果，總計有來自50多個地區的專業及業餘隊伍將參加各地區總決賽，並於「絕地求生」、DOTA2、「英雄聯盟」及「火箭聯盟」等熱門遊戲中，爭奪超過50萬美元（約新台幣1534萬元）的獎金池及遊戲硬體設備。（編輯：郭無患）1111206

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