愛達荷州長率團訪台 台美產學簽MOU促產業創新

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）所率產業訪問團，今天與經濟部簽署合作備忘錄（MOU）。經濟部說明，台美雙方將鏈結策略夥伴、建立交流平台，串聯該州大學研發能量，共促先進製造應用與創新產業化，提供台美製造業者所需先進技術與供應鏈服務。

經濟部發布新聞稿指出，李睿德率領產業訪問團訪台，今天與經濟部、美國在台協會（AIT）、愛達荷州商務廳等單位，共同見證經濟部台美產業合作推動辦公室（TUSA），與美國製造業拓展夥伴聯盟 （MEP）在愛達荷州的機構TechHelp簽署MOU。

經濟部表示，藉由簽署MOU，台美雙方將鏈結策略夥伴、建立交流平台，合力促進先進製造的應用與創新產業化，提供台美製造業者所需要的先進技術與供應鏈服務，共同拓展全球市場。

經濟部長王美花致詞表示，歡迎愛達荷州訪問團與經濟部見證簽署MOU，愛達荷州與台灣長久以來建立良好夥伴關係，未來也期待雙方產業有更多合作的討論。

後續TechHelp將串聯愛達荷州內的樹城州立大學、愛達荷州立大學、愛達荷大學等3所大學的研發能量、產業專家與MEP全國網絡，協助該州企業發展茁壯。

此次李睿德所率產業訪問團成員約50餘人，其中包括李睿德妻子蘇麗莎（Teresa Little）、該州商務廳長唐維禮、農業廳長顧雅莉（Celia Gould）、愛達荷州亞太區辦事處代表顏銀德（Eddie Yea）、美光科技等。

經濟部說明，在MOU簽署典禮上，邀請訪團中的無人機防禦科技巨擘Black Sage，介紹其整合型無人機防禦科技，也請Amet介紹航太等級的自動精密焊接技術。

此外，訪團中的愛達荷州國家實驗室，介紹其能源、環境科技等應用上的進展；TechHelp說明在愛達荷州對製造業所提供的技術服務與網絡鏈結能量。（編輯：翟思嘉）1111206