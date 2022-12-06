樺漢11月營收創單月新高 前11個月首破千億元

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（中央社記者吳家豪台北6日電）鴻海旗下工業電腦廠樺漢3大事業體同步成長，今天公布11月自結合併營收新台幣124.89億元，月增18.6%，年增24.2%，創單月歷史新高。

今年前11個月樺漢累計合併營收首度突破千億元大關、達1061.4億元，年增25.6%。

樺漢發布新聞稿表示，個體營收穩健成長，計入布達佩斯廠的11月營收年增逾3倍，主要受惠於歐美地區金融零售、彩票博弈等客戶強勁訂單需求，包括自助ATM、自助結帳機、彩票博弈機等出貨暢旺，帶動布達佩斯廠產能稼動率提升。

展望2023年，樺漢指出，儘管子公司Kontron AG因轉型至高毛利率的物聯網技術領域而出售部分國家的IT服務業務，將造成集團明年整體營收波動，但以目前工控設計、品牌通路、系統整合等3大事業體在手訂單及掌握到的物流與生產排程來看，接單/出貨比值（B/B Ratio）仍保持在1.15至1.1的水準，整體接單動能強勁。

此外，樺漢人工智慧（AI）圖形平台、電力節能平台、汽車IC設計等開放性平台即將問市，已接獲包括政府機關、智慧樓宇、電動車等產業客戶高度關切與洽談合作可能性，樺漢預期有機會於明年起逐步開花結果，將為集團營運帶來持續穩定成長的效果。（編輯：楊凱翔）1111206