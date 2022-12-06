Pure Storage公布儲存趨勢預測 看好明年上半營運

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（中央社記者吳家豪台北6日電）雲端儲存大廠Pure Storage今天公布2023年儲存趨勢預測，台灣區總經理呂晏緹表示，明年上半年營運展望樂觀，可持續協助醫療、傳產、政府部門等客戶進行系統升級與數位轉型。

呂晏緹出席媒體交流會指出，Pure Storage立志透過全快閃儲存技術，幫助客戶在數位轉型過程中獲得基礎架構與符合發展需求的儲存服務，Pure Storage已站穩資料儲存市場的領先地位。

Pure Storage大中華區技術總監何與暉說，通膨以前也曾發生過，這次沒控制住，反而越來越高，最大因素是美中衝突，導致停滯性通膨影響明年景氣。目前所有企業都遇到相同問題，包括高通膨及負成長，也影響2023年儲存技術與趨勢。

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Pure Storage認為，2023年各大企業將把重點從資料復原轉向追求效能。由於通膨和經濟衰退風險上升等外部環境影響，增加彈性、降低總成本和資源最佳化，成為企業營運上更重視的議題。

因此，Pure Storage歸納出2023年亞太地區儲存技術6大趨勢，包括快閃儲存技術的密度將出現飛躍式發展、隨處服務經濟（Anywhere Service Economy）將愈趨蓬勃、製造流程將被重新設計以減輕供應鏈斷鏈危害、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）問責制度將深入組織中、資料安全將轉向快速復原功能、為單一功能而設計的「奈米服務」話題性提升。（編輯：楊蘭軒）1111206