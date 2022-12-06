看好醫療產業發展 杏一門市明年拚增1成

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）連鎖醫材通路龍頭杏一表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊漸緩，加上12月之後醫院逐步放寬探病相關規定，將有望恢復過往消費習慣，杏一目前全台門市已突破300家，明年將積極展店，以每年新增1成為目標。

杏一表示，雖然全球需求不振，影響各國經濟發展，在後疫情時代，醫療產業發展前景看好，加上長照政策，杏一擴張腳步更加積極。杏一認為，醫療相關需求大增是趨勢，搶攻市占將是促進公司成長的最大動能。

作為醫院診療與居家照護的橋梁，杏一看好明年醫院型與社區型的門市，以及醫院型商場發展將帶來正面的效益。

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杏一表示，疫情催化民眾對保健商品的需求，未來保健品將維持自有品牌及經銷雙軌發展，並將強化社區門市拓展。隨著疫情趨緩，商場型店面的人流、業績已回到過往8成以上。

杏一今年台灣展店超過20家，目前門市已達300家，85家為社區店，其中有42家為健保特約藥局。杏一未來每年仍以門市增加10%為擴張目標，在中國布局部分，目前維持16家門市，其中一家為藥局、醫材複合店。（編輯：楊凱翔）1111206