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國銀前10月獲利3294億創同期新高 存放比走降

2022/12/7 01:08
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（中央社記者謝方娪台北6日電）受惠升息推升利息淨收益，今年前10月本國銀行稅前盈餘達新台幣3294.1億元，年增11.4%，創歷年同期新高；另外，因大型企業匯回海外營收，推升國銀存款額，10月底國銀存放比走降至70.78%。

金管會今天公布截至今年10月底止，本國銀行放款總餘額達36兆6522億元，10月放款增加2739億元，存款總額則達51兆7823億元，10月存款大增6674億元，帶動10月底國銀存放比走降至70.78%，月減0.39個百分點。

金管會銀行局副局長童政彰分析，10月國銀存款大增，主要是有大型科技公司匯回海外營收，資金調度款推升國銀存款所致；存款月增額前3大銀行為永豐銀行、台灣銀行及第一銀行。

國銀放款方面，若以用途別觀察，國銀10月新增放款中，以週轉金增加1838億元最高，其次為購置不動產增加554億元，至於購置動產增加194億元、企業投資增加153億元。

童政彰表示，國銀放款動能仍存在，只是相較先前數據，10月放款增加額度確實沒有那麼顯著；至於牽動週轉金的考量，主要還是廠商對整體景氣變化預估，例如廠商若有購料等準備，就可能動撥週轉金。

此外，童政彰指出，先前市場注意到，有部分廠商動撥週轉金後，會暫時停泊在美元，是為利差、匯差兩頭賺，不過外匯市場實際上還是會有波動，為避免廠商賺了利差、賠了匯差，銀行有適時提醒廠商回歸資金需求。

根據金管會統計，10月放款增額前3大銀行，依序為中信銀行增加1339億元、永豐銀行增加794億元、國泰世華銀行增加556億元。

金管會同步公布，本國銀行前10月稅前盈餘達3294.1億元，年增11.4%，創史上同期新高。至於全年是否可望創下歷年新高，童政彰表示「審慎以待」。（編輯：潘羿菁）1111206

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童政彰
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