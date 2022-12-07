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友達整合近零耗能 推建築光電整合一體化方案

2022/12/7 14:22
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（中央社記者潘智義台北7日電）面板廠友達今天宣布，將以太陽能解決方案跨足建築領域，參與8日至11日舉辦「台北國際建築暨建材展」，展示一系列建築光電整合一體化方案。

友達發布新聞稿指出，此次展出方案可使建築物達到能源自給自足，以實行減碳，甚至達到近零耗能建築的願景。

友達說明，因應國發會公布淨零減碳路徑圖，並將未來新建建築及既有建築，納入2050年減碳目標，讓太陽能建築一體化（Building-integrated photovoltaics）逐漸被大眾認知

友達強調，上述建築一體化系統高度可靠、使用期長，且毋須維護、與傳統建築材料不同，並可依靠自身供電自用，利於節能減碳趨勢，遂成為西方建築主流，而台灣用地有限，更適宜這套系統的發展。

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友達表示，以豐富統籌經驗及技術，延伸太陽能開發能力，投入建築場域應用並不斷創新，提供建築光電一體化方案，期於節能減碳同時共創綠能供電與城市景觀三贏局面。

為建築光電整合型模組，友達採取融合未來景觀智慧建築，在光電浪板設置工法進行補強，研發光電浪板一體化建材，結合太陽能模組及高峰浪板模塊化技術，可節省系統支架的使用，進一步實現案場快速安裝的工法、降低施工成本，滿足一體化結構、輕量化設計、免二次施工、免雜照申請等優勢，讓光電浪板更易於廣泛使用。（編輯：郭無患）1111207

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