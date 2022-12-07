金控配息金管會檢視2重點 對配股樂見其成

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（中央社記者謝方娪台北7日電）今年股債雙殺，金控帳上多出現未實現損失，牽動明年配息空間。金管會今天表示，若金控打算配息，金管會將檢視獲利狀況及配息來源；若打算配股，因資本仍留在集團內，金管會樂見其成。

國民黨立委賴士葆今天在立法院財政委員會質詢時指出，今年金融業配息額度恐大幅降低，是否會衝擊一般存股族及外資長期持有意願。

金管會主委黃天牧答詢時表示，基本上現金股利要在財務健全的情況下發放，這部分還要看各金融機構提出的方案；目前金融業獲利確實不如去年，呈現衰退。財政部長蘇建榮則表示，公股配息比例應相對會比較穩定。

金管會銀行局長莊琇媛會後接受媒體聯訪表示，金控配息來源是下面的銀行、保險及證券子公司，金控若打算配息，金管會會先調查今年整體集團獲利狀況，並了解配息來源是什麼，再進行整體考量。

莊琇媛強調，基本上金控資本適足率一定要充足，若今年度盈餘狀況允許，才可能有配息能力，尤其是發放現金股利，金管會原則上會考慮金控集團獲利狀況及配息來源；若是發放股票股利，因資本還是留在集團內，金管會樂見其成。

至於金控是否可收回特別盈餘公積配息，莊琇媛表示，提列特別盈餘公積一定都有原因和目的，且大部分是應主管機關要求，如今金控若要收回特別盈餘公積、轉回可分配盈餘，除非是金控當初提列特別盈餘公積的原因已經消除。

以今年壽險公司啟動金融資產重分類為例，莊琇媛指出，金控和壽險子公司必須就淨值回升數提列特別盈餘公積，因提列特別盈餘公積的原因還在，金控不可能動用那塊轉至可分配盈餘，拿去配息。

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至於金控是否可以資本公積配息，莊琇媛表示，雖然金管會先前有發過銀行以資本公積配息的相關規範函令，但沒有銀行真的提出申請過。

莊琇媛說，若今年有金控或銀行想以資本公積配息，金管會必須再就整體狀況考量，綜合評估業者今年獲利及淨值狀況等，再進行後續溝通；不排除可能性，但有一定的條件，比如財務必須達到一定標準，才可能考慮動用資本公積配息。（編輯：楊蘭軒）1111207