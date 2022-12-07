臻鼎-KY遇封控干擾 11月營收年減22%

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（中央社記者江明晏台北7日電）全球PCB大廠臻鼎-KY11月合併營收年減22.39%，月減29.11%，因中國封控措施延續，影響手機旺季供應鏈出貨步調，隨著供應鏈逐步恢復，仍預期全年營收與淨利仍將續創歷年新高。

臻鼎-KY今天公布2022年11月合併營收達新台幣150.21億元，年減22.39%，月減29.11%;累計1至11月營收達1546.66億元，年增15.2%。

臻鼎-KY表示，因中國封控措施延續，影響手機旺季的供應鏈出貨步調，導致11月部分訂單拉貨減少，隨著供應鏈逐步恢復，臻鼎-KY將積極配合出貨，致力將影響幅度降到最低，預期全年營收與淨利仍將續創歷年新高。

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此外，臻鼎6日代子公司鵬鼎控股公告董事會通過決議發行非公開發行（private placement） A股股票相關事宜，發行股數不超過1.5億股且發行總金額不超過人民幣40億元，主要資金用途包含淮安第三園區的高階HDI及SLP擴產、淮安第一園區的汽車板及伺服器板擴產、數位轉型升級與補充流動資金。

整體而言，臻鼎-KY表示，擴廠進度皆按計畫進行，深圳ABF新廠也已如期進入打樣階段，雖總體經濟環境仍不明朗，未來仍將延續積極成長的步調，同步發展四大產品線，持續鞏固PCB產業的龍頭地位。（編輯：黃國倫）1111207