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美股震盪小跌 法人：台股漲多短線觀望

2022/12/8 08:11
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（中央社記者江明晏台北8日電）美股主要指數盤勢震盪，終場小跌作收，台股7日跌98.87點，收在14630.01點，三大法人同步賣超，法人分析，台股波段漲幅大，近日隨美股拉回修正，市場短線較為保守觀望。

投資人評估美國聯邦準備理事會（Fed）緊縮貨幣政策對美國企業界的可能影響，但難以把握明確的方向，美股主要指數今天盤勢震盪，終場小跌作收。

道瓊工業指數7日微揚1.58點或0.00%，收33597.92點。標準普爾指數微跌7.34點或0.19%，收3933.92點。那斯達克指數小跌56.34點或0.51%，收10,958.55點。費城半導體指數微跌0.28點或0.01%，收2673.25點。

台股7日跌98.87點，收在14630.01點，成交值新台幣2468.01億元。

三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超83.85億元。其中，自營商賣超25.77億元，投信賣超17.35億元，外資及陸資賣超40.73億元。

法人分析，台股波段漲幅大，近日隨美股拉回修正，市場短線較為保守觀望，後續要觀察美國Fed在12月會否如市場預期升息2碼，以及中國清零政策在白紙運動後逐漸鬆綁的狀況，而市場目前已紛紛下修對第4季的獲利看法，明年全球經濟仍籠罩經濟衰退風險。（編輯：郭無患）1111208

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