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台積電多元區域布局 法人：高報價可能延續更長時間

2022/12/8 10:34
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（中央社記者張建中新竹8日電）台積電擴大美國投資，法人預期，隨著多元區域產能布局，台積電成本壓力勢必加大，高報價情況可能延續更長時間。

台積電美國亞利桑那州廠日前舉行移機典禮，美國總統拜登及大客戶蘋果（Apple）執行長庫克、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰等人到場同慶，備受國際矚目。

台積電同時決定擴大美國投資，亞利桑那州廠第一期工程預計2024年量產4奈米，第二期工程開始興建，預計2026年量產3奈米，兩期總投資金額加碼至400億美元，年產能將超過60萬片，相當於月產能約5萬片。

根據台積電的新投資規劃，外資估計台積電美國廠擴充成本將比台灣廠高出35%至45%，月產能1000片的資本支出將約8億美元。

外資表示，因應客戶需求，台積電持續展開多元區域產能布局，成本壓力勢必隨著加大。為達成長期毛利率53%的目標，加上持續通貨膨脹，預期台積電高報價可能延續更長時間。

外資預期，在電子產品半導體含量增加4%至9%，及高效能運算需求增長驅動，台積電未來幾年營收年複合成長率應可達到15%至20%水準。（編輯：趙蔚蘭）1111208

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