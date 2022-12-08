永豐金：明年股利朝配發率6成努力 魔獸聯名卡可期

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（中央社記者張璦台北8日電）永豐金指出，今年前3季淨收益為新台幣370.4億元，稅後淨利129.4億元，雙雙寫歷年同期新高，明年股利朝6成配發率努力；針對T1聯盟桃園永豐雲豹與「魔獸」霍華德掀起熱潮，相關聯名卡和商品，「可以期待」。

永豐金控今天召開第3季法說會，永豐金總經理朱士廷表示，永豐金今年前3季淨收益為370.4億元、年增5.4%，稅後淨利129.4億元、年增1.1%，皆創歷年同期新高，每股盈餘1.14元；淨收益、稅後淨利續創高，主要受惠於子公司永豐銀行的貢獻。

針對股利政策，永豐金財務長許如玫在會中指出，到9月底季報來看，永豐金帳上未分配盈餘約264億元，其他權益虧損約173億元，扣除後可分配盈餘應能維持穩定股利政策。

今年股東會通過配發現金股利0.8元、配股0.1元，以每股稅後盈餘1.44元計算，合計配發率破6成；朱士廷表示，明年也將朝配發率6成方向努力。

朱士廷表示，據最新持股統計，截至12月7日，三大法人持有永豐金股票的比重分別為外資30.27%、投信3.71%、券商0.74%；據截至今年8月9日最新的股東名冊，其他專業投資機構持股分別為保險5.44%、銀行0.56%、政府相關基金1.68%，專業投資機構持股合計已達4成。

朱士廷指出，永豐金近5年的總股東報酬（TSR）達144.9%，大幅領先證交所金融保險類報酬指數的58.4%，未來將持續深化營運策略，回饋股東。

同時，朱士廷表示，永豐金董事會日前通過辦理現金增資並將轉投資永豐銀，強健資本與業務發展，盼能進一步帶動母公司的獲利成長；全案擬於2023年第1季底之前募集完成。

朱士廷指出，若以今年9月底經營概況與現金增資100億元進行試算，增資完成後預計可提升金控的資本適足率（CAR）6.35個百分點、永豐銀行的普通股權益第一類資本適足率（CET1）與資本適足率（BIS）各0.74個百分點。

針對明年營運展望，朱士廷表示，迷霧依然存在，但曙光已然乍現，正如永豐金首席經濟學家黃蔭基日前所說的「通膨降溫、經濟落底、停止升息」3道曙光，以及「歐洲能源危機、金融風險、地緣政治緊張」3朵烏雲；期待子公司獲利動能，明年比今年好 。

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此外，永豐冠名贊助T1聯盟「桃園永豐雲豹」不久，雲豹便宣布網羅生涯8度入選NBA美國職籃明星賽的球星魔獸霍華德（Dwight Howard），媒體關切魔獸帶來的正面效益是否已顯現。

永豐銀總經理莊銘福表示，永豐向來致力推廣運動產業，想經營相關生態圈，雲豹能源本身就是永豐客戶，希望透過贊助，讓球隊更有資源招募好球員；目前幾場比賽打來，人數、廣告效益和客戶反映都很好，至於有無可能發行聯名卡、聯名商品，他說，「有在想、研究，可以期待」。（編輯：潘羿菁）1111208