旺宏：台灣工程師與工作態度好 半導體生產最佳地方

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（中央社記者張建中台北8日電）旺宏董事長吳敏求今天表示，台灣有好的工程師與好的工作態度，成本最低，是半導體生產最好的地方，旺宏會留在台灣。

吳敏求今天出席EE大師論壇，以「Why Taiwan？」為主題演講。他說，台灣能有如今的半導體成就，並不是因為台灣人比較聰明，而是最優秀的人投入生產，所以生產做得比其他國家好。

吳敏求表示，台灣曾經歷過家庭工廠年代，早年生活困苦、低薪，在這樣的文化背景，台灣人非常努力想賺錢。因為有好的工程師及好的工作態度，台灣成本又最低，是半導體生產最好的地方。

他說，台積電跑到美國亞利桑那州設廠，還是把很多工程師送到海外，由台灣人負責晶圓廠營運，因為台灣工程師有效率，能讓晶圓廠步上軌道。旺宏並不會跟進赴海外設廠，會留在台灣。

針對台積電創辦人張忠謀日前表示，全球化幾乎已經死亡，自由貿易也幾乎消失。吳敏求認同張忠謀的看法，他說，自由貿易是自由競爭，現在都是國家出錢，未來將會有不同的發展，希望所有政府官員頭腦清楚、充滿智慧。

至於當前熱門的「去台化」議題，吳敏求表示，「去台化」從來就不是個議題。他強調，台灣是個好地方，成本最低。

對於明年產業景氣，吳敏求說，因為同時有俄烏戰爭、疫情及美中貿易戰3項變數，無法預測明年狀況，這是他首次無法預估未來。

至於庫存問題，吳敏求表示，現在庫存在客戶那邊，旺宏要想辦法減產，或希望客戶有需求時，就繼續生產。

對於人才問題，吳敏求說，旺宏並無人才外流問題，人力穩定。他並認為，找工程師是公司的事，企業要自己負責。（編輯：楊蘭軒）1111208