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股匯續跌 新台幣連3貶收30.685元

2022/12/8 18:24
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）美國聯準會（Fed）下週將舉行利率會議，市場觀望氣氛濃厚，外資縮手下，台灣股匯續跌，新台幣匯率連續3個交易日貶值，今天收盤收30.685元，貶2.3分，台北及元太外匯市場總成交金額14.01億美元。

台灣股匯市同步修正，台股今天失守月線約14624點，盤中一度下跌165點，尾盤跌幅稍見收斂，終場下跌76.97點，收在14553.04點，台股日線連3黑。

外匯交易員表示，市場觀望美國聯準會下週會議，操作保守，外資匯出下，股匯雙雙走弱；新台幣兌美元今天以30.640元開盤後，呈現震盪整理，午後美元買盤湧現，跌勢擴大，盤中最低至30.713元，終場以30.685元作收，為逾一週新低。

根據央行統計今天主要貨幣對美元變動，美元指數跌0.51%，非美貨幣普遍走揚，人民幣升0.12%、歐元升0.63%，韓元及日圓分別也有0.28%及0.52%的升幅，僅新台幣獨自黯然、貶0.07%。（編輯：楊蘭軒）1111208

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