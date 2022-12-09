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席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
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悠遊卡公司董事會通過決議 辦理股票登錄興櫃

2022/12/9 16:40
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（中央社記者陳怡璇台北9日電）悠遊卡公司宣布，通過辦理股票登錄興櫃案，跨出邁向資本市場的第一步。待申請書件備齊後，將盡速遞件向櫃買中心申請登錄興櫃。

悠遊卡公司下午以新聞稿宣布，悠遊卡公司董事會今天通過辦理股票登錄興櫃案，跨出邁向資本市場的第一步。

悠遊卡公司表示，悠遊卡公司實收資本額新台幣7億元，儲值卡發行量超過1.5億張，電子支付業務總扣款金額達525億元，近幾年即使遭逢疫情衝擊，也維持穩定獲利，數位轉型也有顯著成效。

悠遊卡公司表示，主要股東除了台北市政府、台北大眾捷運股份有限公司外，也包括大眾運輸業、金融業及系統業等3大類產業，包括大都會客運、三重客運、台北客運、欣欣客運、台北富邦銀行、國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行及神通電腦、中華顧問工程、三商電腦等。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊卡是台灣最大的國民支付品牌，進入資本市場後，經營成果有機會可與全民共享。

陳亭如指出，未來電支產業經營勢必朝向擴大規模、與異業深度合作的零售及金融商機方向發展，邁入資本市場有助於未來面對競爭擴大資本規模。

悠遊卡公司表示，今年6月24日依法規要求完成公開發行後，董事會即成立推動小組啟動上市櫃評估規劃，並於董事會決議推動，歷經半年完成第一階段登錄興櫃準備。

董事會今天同時決議，待申請書件備齊後，將盡速遞件向櫃買中心申請登錄興櫃。

台北市長柯文哲也在臉書發文表示，興櫃只是第一步，未來要由下任市府團隊完成上市櫃的申請。（編輯：李錫璋）1111209

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