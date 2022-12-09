國際運價不振 貨櫃三雄11月營收同步月減逾1成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北9日電）最新上海出口集裝箱指數（SCFI）跌幅雖較前一週縮小，但已連25週下滑。國際運價不振，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海11月營收同步較10月衰退逾1成；另萬海公告老舊船舶出售拆解標單，要求買家直接將船舶送至環保拆船廠拆解。

上海航運交易所今天公布最新一期SCFI指數，已連25週走跌，但跌幅較前一週縮小，為2.84%；其中遠東至地中海航線的運價開始回溫，較前一週上漲0.76%。

國際運價不振影響貨櫃三雄11月業績，長榮表示，通膨、俄烏戰爭、中國清零政策影響，導致運費持續走跌，11月營收為360.93億元、月減20.93%、年減29.29%；累計前11月合併營收5979.98億元、年增36.79%，但隨著近期塞港情形逐步緩解，有助節省營運成本。

陽明表示，市場需求持續低迷導致運價下跌，連帶使11月營收月減18.25%、年減43.13%，為196.12億元；累計前11月營收3595.66億元，年增20.11%。陽明指出，雖然中國逐步鬆綁清零政策，但俄烏戰爭、能源及通膨危機仍使各國經濟與消費需求持續走弱，全球經濟動能面臨挑戰。

萬海表示，需求不振影響海運運價，11月營收129.88億元，月減13.34%、年減43.27%，累計前11月營收2474.1億元、年增20.83%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因應新船隊加入，萬海8日公布1筆標單，收件日期為12月16日止，並要求這10艘船舶的買家不能再將船舶投入市場營運，必須直接將船舶送往綠色環保拆船廠直接進行拆解。

展望海運後市，長榮認為，仍需觀望農曆年前客戶貨量庫存情形及出貨需求；陽明指出，部分港口碼頭作業持續受到通膨勞資問題引發的罷工行動影響，美西碼頭與鐵路勞資談判進度仍膠著，為供應鏈恢復正常增添不確定性。（編輯：楊蘭軒）1111209