台北國際期貨線上論壇 聚焦通膨升息挑戰

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）期貨公會主辦、台灣期貨交易所協辦的2022台北國際期貨線上論壇今天登場，以「通膨與升息環境下，期貨業之挑戰與因應之道」為主題，邀請國內外期貨交易所以及期貨商代表分享觀點，共吸引逾200名業界人士參與。

期貨公會理事長陳佩君致詞表示，今年爆發俄羅斯與烏克蘭戰爭，波及原物料供給，導致通貨膨脹並且引發美國強力升息及國際金融市場的劇烈波動，台灣現貨及期貨市場受到衝擊，因此公會鎖定本次論壇主題，邀請國內外專家進行交流與經驗分享。

金管會主委黃天牧表示，今年到10月底，期貨市場累計交易量已突破3億口，其中夜盤因避險需求持續增溫，交易量呈現逐步成長，凸顯了期貨市場避險功能的重要性。

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期交所董事長吳自心表示，面對通膨與升息挑戰，期交所持續推動新商品及各項制度革新，包括推出半導體30期貨、航運期貨，以及推出台指選擇權及小型台指期貨雙週到期契約商品，並開辦店頭衍生性商品集中結算業務，將ETF期貨納入夜盤交易，把動態價格穩定措施擴大適用至電子、金融及ETF選擇權。

期貨公會指出，自2006年以來，每年都會針對國際及國內期貨產業發展趨勢，選定熱門話題作為論壇的主題，即便受到COVID-19疫情衝擊，仍持續以線上方式辦理。（編輯：楊凱翔）1111209