巨大劉湧昌與台達電海英俊 獲國家卓越成就獎

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（中央社記者江明晏台北10日電）中華民國企業經理協進會今天舉辦頒獎典禮，巨大集團執行長劉湧昌及台達電董事長海英俊獲「國家卓越成就獎」；工業技術研究院董事長李世光獲「國家非營利組織總經理獎」。

社團法人中華民國企業經理協進會今天在台北圓山大飯店舉行第40屆「國家傑出經理獎」、第16屆「國家卓越成就獎」、第7屆「國家傑出執行長獎」及首屆「國家非營利組織總經理獎」頒獎典禮，由理事長羅達賢主持，邀請前副總統、中央研究院院士陳建仁擔任頒獎者，與會者共約400多人。

中華民國企業經理協進會今天發布新聞稿指出，獲第16屆「國家卓越成就獎」的是帶領巨大集團成功轉型為自創品牌，並行銷全球的巨大集團執行長劉湧昌，以及台達電董事長海英俊，他帶領台達電持續投入產品研發與技術創新，以節能為核心，運用創新科技投入氣候變遷的減緩與調適。

第7屆「國家傑出執行長獎」得獎人為帆宣系統科技董事長高新明，她帶領帆宣集團成為國內半導體設備大廠，更以高科技整合無塵室廠務經驗，結合軟硬體能力，參與智慧城市的發展。

今年獲選首屆「國家非營利組織總經理獎」得獎人的是工業技術研究院董事長李世光，他以跨領域、跨組織的合作經驗帶領工研院積極鏈結產官學研各界，進行典範轉移並創造產業效益，幫助台灣產業界打世界盃。

第40屆國家傑出經理獎得獎人有奇景光電董事長吳炳昇、新思科技台灣區董事長李明哲、華凌集團董事長廖育斌、友達光電永續長古秀華、緯創資通運算產品事業群總經理林建良等16人。

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前副總統陳建仁致詞時表示，肯定獲獎人對台灣產業的努力與貢獻，同時也對中華民國企業經理協進會持續40年辦理此獎項，為國家舉才，並協助台灣工商企業界朝正向推進，一起讓台灣拿出更亮眼的經濟成果，表達感謝之意。

羅達賢說明，面對後疫情時代、中美經貿戰、俄烏戰爭以及國際淨零碳排等重要議題的衝擊，每項都牽動著台灣產業未來的發展；中華民國企業經理協進會自1983年起，每年舉辦「國家傑出經理獎」，表揚專業經理人對企業營運及國家經濟發展的貢獻。（編輯：張均懋）1111210