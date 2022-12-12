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台灣三星總經理鄭泳煥升任常務 交棒梁準原

2022/12/12 16:07（12/12 16:16 更新）
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台灣三星電子總經理一職，將由梁準原（Jun Yang）接任，負責台灣三星電子的整體策略制定、企業經營管理及市場行銷推展等工作。（三星提供）中央社記者江明晏傳真 111年12月12日
台灣三星電子總經理一職，將由梁準原（Jun Yang）接任，負責台灣三星電子的整體策略制定、企業經營管理及市場行銷推展等工作。（三星提供）中央社記者江明晏傳真 111年12月12日
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（中央社記者江明晏台北12日電）台灣三星今天宣布，原台灣三星電子總經理鄭泳煥（Kevin Jung）將升任三星電子常務，負責中國行動通訊業務拓展；台灣三星電子總經理一職，將由梁準原接任。

台灣三星今天宣布，原台灣三星電子總經理鄭泳煥（Kevin Jung）應企業運籌需求，將升任三星電子常務，主要負責中國行動通訊業務拓展。

台灣三星電子總經理一職，將由梁準原（Jun Yang）接任，負責台灣三星電子的整體策略制定、企業經營管理及市場行銷推展等工作。

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三星指出，梁準原自2001年加入三星電子，迄今已累積21年資歷。其於2006年至2010年任職總部行動通訊事業部，負責大中國區全產品行銷與策略規劃；2011年至2015年派駐中國掌管行動通訊業務與通路管理。2016年至2020年回到總部行動通訊事業部，2020年至2022年間，二度派任中國，負責行動通訊產品策略性事業規劃與推進。

未來，梁準原將帶領台灣三星團隊，持續強化品牌與消費者間的連結，推動各項創新產品與解決方案，也將與各事業夥伴合作，持續帶領各事業群。（編輯：林興盟）1111212

#梁準原
#台灣三星電子
#鄭泳煥
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