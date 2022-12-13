電子不振、生技走俏 台股盤中震盪整理

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（中央社記者賴言曦台北13日電）美國11月通膨數據即將在今晚公布，市場投資情緒觀望，台股加權指數走勢震盪。盤面上，電子類股表現不振；生技、鋼鐵類股走俏，盤中漲幅皆超過2%。

截至10時33分，台股加權指數小跌6.34點，來到14606.25點，跌幅0.04%，成交值新台幣877.61億元。

觀察盤面走勢，電子類股盤中小跌0.16%，台積電呈現震盪整理，低點至473元。聯發科在日系外資信心喊話加持下，今天聚集人氣，盤中最高至722元。

自行車大廠巨大發生集團要求供應商展延票期一事，業者坦言需求下滑、庫存大幅提升，自行車相關供應鏈今天走勢低迷，巨大、美利達盤中重挫超過半根跌停板，利奇、桂盟、日馳跌幅也超過5%。

生技、鋼鐵、航運等族群則表現亮眼。各國邊境陸續解封，患病人口上升，帶動抗生素需求，相關個股表現持續走俏，中化、生達、松瑞藥盤中攻上漲停板，漲停價分別為27.8元、61.9元、22.7元，南光也漲逾半根漲停板。

中國指標鋼廠之一的寶鋼昨天開出明年1月盤價，熱軋等產品全面調漲，為鋼市回溫注入信心，鋼鐵股今天行情走俏，類股漲幅超過2%，中鴻站上漲停板，漲停價26.4元，新光鋼則漲逾7%。

陽明海運12日在法說會釋出看到農曆春節出貨小旺季的看法，支撐長榮漲逾1%，陽明、萬海則同步上漲超過2%；另星宇航空11月客運營收年增17倍，助攻今天盤中漲幅超過1%。

法人分析，中國鬆綁防疫政策、歐美染疫人口增加，帶動抗生素及相關藥品需求，為製藥類股點火，且前波反彈以科技類股為主，但11月營收顯示電子業景氣仍不佳，帶動資金朝具題材且尚未反映的個股進行布局。（編輯：趙蔚蘭）1111213