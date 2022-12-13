經部：APEC通過智慧機械雲提案 將注資向會員推廣

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）經濟部今天舉行智慧機械雲合作意向書（MOU）簽署儀式。經濟部技術處長邱求慧指出，智慧機械雲不但開發出高資安標準的智慧機上盒（SMB），更獲亞太經濟合作會議（APEC）通過提案並挹注經費，要將智慧機械雲成果推廣至其他APEC會員體。

經濟部今天舉辦智慧機械雲創新跨域服務成果論壇，由行政院副院長沈榮津、邱求慧見證工研院、台灣機械工業同業公會，分別與法國達梭系統、中華電信國際分公司簽署智慧機械雲MOU。

沈榮津致詞指出，2025年亞太地區智慧製造產值估達1000億美元，美中貿易戰、科技戰導致供應鏈重組，台商因此重新布局東南亞與台灣生產基地，凸顯出跨域營運的重要性，智慧機械雲平台也邁向國際化，成為全球首個專為機械產業設計的開放式APP平台。

沈榮津說，經濟部委託工研院規劃、以科專計畫支持開發而出的智慧機械雲，自2021年啟動後，吸引逾1500家廠商加入會員，並促成74家業者導入使用並投資近新台幣28億元，以加強智慧製造等應用。

沈榮津說，這次MOU簽署有2大合作重點，首先是達梭將提供智慧製造設計軟體，幫助台灣中小企業以低成本投入智慧製造轉型行列，提高生產效率；中華電信將結合台灣業者，透過5G專網向新南向國家輸出智慧製造跨域服務整合方案，提升國際競爭力、供應鏈韌性，搶攻亞太地區市場。

邱求慧表示，智慧機械雲推出至今創3大成果，首先是平台迄今累積201個APP上架，讓業者易於下載、使用；第二，以「店中店」機制提供開放平台，供機械業者或解決方案業者使用、上傳APP，並累計有48家店中店。

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第三，智慧機械雲不但開發出符合美國國家標準暨技術研究院（NIST）資安標準的SMB，也以中華台北名義向APEC提出智慧機械雲成果方案，獲該組織通過，以及挹注10萬美元經費，要把該成果推廣至其他APEC會員體。

邱求慧說，藉由APEC肯定與支持，可協助東南亞國家使用智慧機械雲APP，也增加在東南亞台商的經營管理彈性、效率，證明智慧機械雲不只能在台灣協助業者提升經營管理與數位能力，也接軌國際、開拓國際市場。（編輯：翟思嘉）1111213