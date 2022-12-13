大宇資14日起實施庫藏股 預計買回1000張

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）大宇資訊公告自14日起將實施庫藏股，預計買回1000張自家股票，用於轉讓股份予員工。買回區間價格設定在40元至70元間。

大宇資今天公告，董事會決議買回庫藏股轉讓予員工，預定買回期間自12月14日起至2023年2月13日止。買回區間價格設定在40元至70元間，股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回股份總金額上限為新台幣6.13億元。

中國封控陸續放寬，11月有新一批70款遊戲獲得版號審批，市場預期對遊戲的管控也可望陸續放寬，或加速遊戲版號審批，台廠不少遊戲與陸廠合作，不管是IP合作或合作開發，中國的審批仍是重要關卡，目前還有不少遊戲仍等待版號審核中，若中國加速放寬遊戲審核，將有助廠商重啟動能。

大宇資11月營收新台幣1.91億元，月增26.18%，年增248%；累計前11月營收19.94億元，年增301%。主要因陸續投資紅陽科技、泰嘉數位及安瑞-KY等公司，併入營收。

大宇資第3季出現虧損，累計前3季稅後盈餘1.28億元，每股盈餘1.53元。

大宇資目前擁有的IP包括軒轅劍、大富翁以及明星志願，下半年陸續推出「仙劍客棧2」、「女鬼橋－開魂路」、「Sea Horizon海平線」、「大富翁11」等遊戲增添營收動能。（編輯：楊蘭軒）1111213