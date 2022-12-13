台達電子攜手恩智浦 加速擴大電動車版圖

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）台達電子今天宣布與車用半導體廠商恩智浦（NXP Semiconductors）共同簽立長期策略合作備忘錄，此次策略合作的核心精神是透過雙方的夥伴關係，持續加深汽車領域應用創新，加速擴大電動車版圖。

台達電表示，雙方將透過設立聯合實驗室，加速產品開發及驗證時間、降低開發成本，並強化產品精度控制，加快提升車載充電器（OBCM）、高壓直流電轉換器（DC/DC Converter）、馬達驅動器（Traction Inverter）等產品效率、功率密度及系統整合能力，讓雙方在電動車相關領域具備更高的競爭力。

台達電營運長張訓海表示，淨零碳排熱潮帶動下，全球車廠無不加速於電動車產品的發展。展望未來趨勢，2025年電動車銷售數量預計超過2000萬輛，2030年甚至會超過4000萬輛，顯見未來電動車的需求量會呈跳躍式的大幅成長。

恩智浦半導體執行副總裁Ron Martino表示，轉型需要產業尖端人才通力合作，以及豐富多樣的電氣化產品組合，恩智浦的技術可應用於最先進的處理器、微控制器、電池管理系統（battery management systems, BMS）和電動車電源管理及驅動系統等，將與台達電共同為下一代電動車提供端對端解決方案。

台達電動車方案事業群總經理唐修平表示，隨著電動化浪潮，各大車廠紛紛推出全新電動車款，全球電動車市場正以每1至2年增加500萬輛的規模成長。電動車市場的快速成長已無庸置疑，其中做為關鍵材料的半導體，對於台達電這樣的整車動力系統與關鍵零組件供應商至關重要。

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另外，車廠驗證的高嚴苛條件與低取代性，與消費性電子市場的屬性大相逕庭，因此提前佈局，與各大垂直整合製造商（IDM）進行長期性的策略合作，提前針對車廠的未來需求進行產能設置及規劃，同時也利用恩智浦S32平台，共同聚焦於下一代電子零件、架構的開發方向。

唐修平表示，目前台達電開發中的專案，多款搭載恩智浦開發的MCU及Driver IC等材料。在台達電的電動車方案主要產品如車載充電器、高壓直流電轉換器、電力電子集成（Combo）、馬達驅動器以及整合其他部件如結合驅動馬達、馬達驅動器、減速器的e-Axle，甚或結合車載充電器、高壓直流電轉換器等的電力電子集成，提供給客戶高效率及高功率密度的多合一的電動車集成系統解決方案。（編輯：楊凱翔）1111213