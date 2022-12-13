CFC新制明年上路 財部更新低稅負國家地區參考名單

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（中央社記者張璦台北13日電）配合企業、個人CFC新稅制明年上路，財政部今天更新「低稅負國家或地區參考名單」、共79個國家或地區入列；專家指出，與前次發布相比，沒有重大差異，台企及個人常使用的香港、新加坡、澳門、馬來西亞、開曼、英屬維京群島等仍在其中。

為防堵台商或個人在低稅負國家或地區成立受控外國公司，保留盈餘不分配以規避稅負，行政院核定營利事業及個人「受控外國公司」制度（CFC制度）將於明年上路，台商或個人在低稅負國家或地區設有受控外國公司，將比照國內企業課稅，確保台灣掌握課稅權。

配合新制上路，財政部今天更新「低稅負國家或地區參考名單」；勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師張瑞峰說明，這次參考名單更新，相較於財政部於民國107年9月28日所發布的版本，雖無重大變動，但參考名單是企業及個人逐一判斷所持有的境外公司，是否落入CFC適用範圍的首要門檻。

張瑞峰表示，先前公告營利事業所得稅法定稅率未逾14%的國家或地區共37個；僅就境內來源所得課稅，境外來源所得不課稅或於實際匯回始計入課稅的國家或地區共32個，合計69個國家或地區為申報CFC地雷區。

據最新公告內容，前者共29個國家或地區、後者共50個國家或地區，合計79個國家或地區，為明年開始申報CFC的地雷區。

值得注意的是，財政部這次公告的參考名單，特別針對薩摩亞、愛爾蘭、模里西斯，說明其屬CFC辦法第4條第2項規定，對特定區域或特定類型企業提供特定稅率或稅制者，因此依個案事實個別判斷列入。

同時，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理陳瑩倩表示，台灣企業及個人常使用的香港、新加坡、澳門、馬來西亞、開曼、英屬維京群島、薩摩亞、模里西斯、巴拿馬等，仍在名單之中。

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張瑞峰指出，低稅負國家或地區名單僅供納稅義務人參考，稅務機關仍可依實際情況認定，且不排除新制施行後，財政部定期檢視、並滾動調整參考名單。

因此，他認為，企業或個人面臨CFC稅制，應以CFC稅制為「提前課稅」而非「重複繳稅」，並在規範中尋求合理降低影響的心態，進行全面性分析、生效前調整方案執行、生效後操作策略擬定等，以合理管控CFC生效後集團整體稅負。（編輯：楊蘭軒）1111213