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星展：中小企業落實永續 與獲利取得平衡挑戰最大

2022/12/14 12:28
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（中央社記者潘姿羽台北14日電）星展集團今天發布「中小企業領袖永續觀點大調查」，發現台灣有77%的中小企業將永續視為策略重點，但占比低於亞洲平均的83%；另外，6成中小企業認為落實社會責任與獲利之間取得平衡，是最大挑戰。

星展集團與彭博社（Bloomberg）為了解中小企業的永續策略，進行「中小企業領袖永續觀點大調查」，針對亞洲重要市場，包含新加坡、印度、香港、台灣、印尼、中國等地，訪談超過800位中小企業負責人。

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星展集團在調查中發現，在台灣，儘管77%的中小企業負責人將永續視為策略重點，還是低於亞洲平均的83%，不過在此同時，許多台灣中小企業已展開實際行動，目前已提撥20%的預算推動永續行動，為亞洲國家中第二高，略低於中國及香港的21%，並將在未來1至3年內，再增加10%的預算，積極實踐企業永續責任。

至於推動永續過程的挑戰，星展集團指出，調查顯示，有61%的中小企業認為在落實社會責任與獲利之間取得平衡，是推動永續最大的挑戰，也有超過一半的企業主認為是難以評估企業投資ESG的報酬率，以及取得企業內部認同與支持。（編輯：趙蔚蘭）1111214

#星展集團
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