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國際板債市觀望氛圍未散 11月發行量年減逾7成

2022/12/14 22:14
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（中央社記者謝方娪台北14日電）今年美國史上罕見展開暴風式升息，利率狂飆，牽動國際板債市發行量持續探低。金管會公布，11月新發行國際債券僅2檔、年減8檔，發行量2.7億美元，年減約74%。

根據金管會揭露國際板債市最新概況，今年11月新發行國際債僅2檔，已連6個月為個位數，相比去年同期新發行10檔，年減8檔；11月發行金額2.7億美元，相比去年同期10.29億美元，年減約74%。

截至11月底止，國際債流通在外檔數增至869檔，創歷史新高，流通在外餘額則回升至2079.18億美元，連3個月呈現上升。

國際板債市已連3個月未有提前贖回情形，根據金管會資料，12月可提前贖回債券共計6檔、可贖回金額為8億美元。

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累計今年前11月國際債發行檔數141檔、發行金額173.3億美元，雙雙創低，金管會證期局副局長高晶萍坦言，今年主要受利率影響，加上美國升息仍有不確定因素，「大家都在看」，即國際板債市觀望態度濃厚，發行意願自然降低。

高晶萍表示，國際債發行量會受整體市場、利率、發行人及投資人意願等因素影響，金管會將持續督導櫃買中心宣導國際債市場，提升台灣國際債競爭力及整體市場規模。（編輯：楊凱翔）1111214

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