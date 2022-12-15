世紀鋼砸6.51億買大園農地 專家：看好航空城效應

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（中央社記者賴言曦台北15日電）世紀鋼公告以新台幣6.51億元，買下桃園市大園區南港段、鄰近航空城客運園區的14筆土地。專家指出，這是實價登錄上路以來，大園區南港段面積最大的土地交易紀錄。

世紀鋼12日透過重大訊息公告，以交易總額約6.51億元，向自然人買下桃園市大園區南港段14筆土地，總面積約1.5萬坪，換算單坪約4.09萬元。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，世紀鋼入手的14筆土地中，有2筆道路用地、1筆水利用地，其餘11筆皆為一般農業地，現今皆為空地。

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江怡慧指出，但因這14筆土地位居航空城計畫區、航空城客運園區、草漯重劃區間的重要位置，產業利多豐厚，研判世紀鋼應是看好航空城計畫發展及桃園人口紅利持續成長，提前卡位，以便進行後續變更產業園區計畫。

江怡慧分析，不過在此之前，世紀鋼已在桃園市觀音設有世紀離岸風電產業園區，如今持續在桃園海線砸大錢，購入客貨運園區旁的大片土地，也不排除是為串連綠能相關產業發展進行布局。（編輯：趙蔚蘭）1111215