巨大劉湧昌：配合客戶延長出貨要求 打造供應鏈韌性

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（中央社記者賴言曦台北15日電）自行車大廠巨大執行長劉湧昌今天表示，自行車產業面臨海運塞港時期，積極下單造成的高庫存，客戶為消化庫存，要求延長出貨，巨大為打造供應鏈韌性，選擇共同承擔，實際上工廠還是很忙，預估明年生意還是會很好。

劉湧昌今天參加建大集團60週年慶，他受訪表示，中低階自行車的確有高庫存問題，需要時間消耗庫存，不過中高階自行車產品的需求仍然很暢旺，而且供應還是很缺，因此工廠還是很忙，預估明年生意還是會很好。

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展望明年自行車市況，劉湧昌認為，自行車產業的前景不需要太過擔心，等到明年2、3月天氣變好，買氣就會回籠，預估明年銷售還是會大於工廠的供應。

至於巨大請供應商延票45天引發的市場疑慮，劉湧昌指出，客戶為了消化海運塞港時積極下單的庫存，希望延長出貨，巨大作為供應商理應共同承擔，才能打造供應鏈的韌性，這也是台灣自行車產業的可愛之處。（編輯：楊蘭軒）1111215