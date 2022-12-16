電機工程學會聚焦4大領域 謝繼茂：提升產業能量

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（中央社記者吳家豪台北16日電）中華電信董事長謝繼茂今天表示，中國電機工程學會近年在電力、電信、電子、資訊4大領域蓬勃發展，大力提升產業能量，希望電機工程人員可以精益求精，並傳承相關知識及技術，持續帶動國家與社會發展。

中國電機工程學會今天舉辦111年第57屆第1次會員暨會員代表大會，會員約400人出席，謝繼茂以學會理事長身分主持活動時作以上表示。

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中國電機工程學會成立於民國23年，以提升台灣電機科技水準，培育產業所需人才為宗旨，本次大會由中華電信負責籌備，上午10時至12時舉辦學術研討會，由國立台灣大學電機資訊學院院長張耀文擔任主持人，聯發科技公司資深處長梁伯嵩主講「IC運算平台：從數位、AI（人工智慧）到量子運算」。

為獎勵傑出電機工程人員及成就，中國電機工程學會每年公開評選各相關獎項，於年會時表揚。在今年得獎名單中，代表電機工程學術中最高榮譽的電機工程獎章，學術研究類由國立中央大學校長周景揚獲得，工程事業類由台灣電力公司總經理王耀庭獲得。（編輯：楊凱翔）1111216