鴻海青睞人才4大特質 擬招募千名電動車軟體員工

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（中央社記者張建中台北17日電）鴻海集團中央人資長夏國安表示，鴻海需要具備創新、有理想、能團隊合作、有誠信等4大特質的人才，鴻海要把人才納入電動車生態系。

鴻海集團軟體研發中心策略發展處資深副理薛茉凡指出，寶高智慧園區將是鴻海在電動車軟體和車聯網的重要研發基地，預估招募千名人才。

2023電動車產業校際人才交流論壇上午在新北市新店寶高智慧園區舉辦，夏國安受邀出席分享電動車人才新時代議題。

夏國安引述鴻海董事長劉揚偉談話指出，電動車是台灣百年一遇市場契機，也是台灣資通訊產業轉型重要方向，鴻海不僅要造車，更希望借重並複製過去40多年在資通訊產業垂直整合的經驗，打造電動車生態體系。

夏國安指出，鴻海要把人才納入電動車生態系，寶高智慧園區將是鴻海在電動車領域的重要研發基地。

在人才部分，夏國安表示，軟體可驅動電動車，除了電池、電機、電控系統人才外，軟體人才也是關鍵；此外，電動車用內裝設計人才也是需求重點之一。

夏國安指出，鴻海需要具備創新、有理想、團隊合作、誠信等4大特質的人才，創新不僅要探究本質，更要有邏輯推理能力；有理想不僅要有成就動機，更要勤奮謹慎；團隊合作要分享共榮、並且眾志成城；誠信不僅要誠實，更要說到做到。

薛茉凡受邀分享軟體開發議題，她指出，寶高智慧園區成為鴻海電動車軟體和車聯網研發的重要基地，規劃招募上千名人才。

她引述產業研究預估到2025年，每輛智能車的軟體代碼量將達到5億行，車用新智能包括聯網、自動駕駛、共享、電動化等功能，人車合一應用將是軟體工程師的研發方向。

談到電動車軟體人才荒，薛茉凡表示，這是全球汽車產業正面臨的狀況，例如車聯網應用需要數據工廠，如何與傳統車廠整合，過程中有許多難度。

她指出，鴻海集團軟體研發中心不只是讓工程師工作，也要孵化出台灣本土車聯網人才，集合、整合、融合是「新混種」造車育才的特色。（編輯：郭無患）1111217